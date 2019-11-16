Fenerbahçe ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor. Sezon öncesinde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için Al Nasr kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.
- Spor
- 16.11.2019
- Gazete
Fenerbahçe'de Ocak bombası Ahmed Musa! Comolli, Al Nasr ile masaya oturacak...
Yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe’nin gündeminde kalan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için yeniden harekete geçiliyor. Comolli, Al Nasr ile masaya oturacak... 1.5 yıllığına kiralama teklifinin yapılacağı iddia ediliyor.
Fenerbahçe ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor. Sezon öncesinde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için Al Nasr kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.