Bugünkü
Takvim

'de Ocak bombası ! Comolli, ile masaya oturacak...

Yaz döneminde uzun süre ’nin gündeminde kalan lı forvet için yeniden harekete geçiliyor. Comolli, ile masaya oturacak... 1.5 yıllığına kiralama teklifinin yapılacağı iddia ediliyor.




Fenerbahçe ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor. Sezon öncesinde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için Al Nasr kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de Ocak bombası Ahmed Musa! Comolli, Al Nasr ile masaya oturacak...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri