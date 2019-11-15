Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.11.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 14:55

- maçını Ivan Kruzliak yönetecek

Dün akşam oynadığı İzlanda karşılaşması ile EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen , eleme aşamasında son olarak 'ya konuk olacak.

Andorra - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAndorra - Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri