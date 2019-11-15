Adem Ljajic’le özel görüşme

Abdullah Avcı'nın Ljajic'le özel olarak görüşeceği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun performansını artırmak isteyen Avcı'nın bunun için özel bir program uygulayacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın Ljajic'le özel olarak görüşeceği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun performansını artırmak isteyen Avcı'nın bunun için özel bir program uygulayacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.