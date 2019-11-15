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Adem Ljajic’le özel görüşme

'nın Ljajic'le özel olarak görüşeceği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun performansını artırmak isteyen Avcı'nın bunun için özel bir program uygulayacağı öğrenildi.

Adem Ljajic’le özel görüşme
Abdullah Avcı'nın Ljajic'le özel olarak görüşeceği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun performansını artırmak isteyen Avcı'nın bunun için özel bir program uygulayacağı öğrenildi.

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