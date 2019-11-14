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  • 14.11.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 22:31

ne zaman başlayacak? Avrupa Şampiyonası nerede oynanacak? Kura çekimi ne zaman?

elemelerinde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız bugün İzlanda maçının ardından 'ye gitmeyi garantiledi. Ülkeyi sevince boğan gelişmenin ardından özellikle futbolseverler başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası nerede oynanacak? İşte EURO 2020 ile ilgili bilgiler...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na adını yazdırdı. A Milli Takımımızın EURO 2020'ye gitmeyi garantilemesinin ardından "EURO 2020 ne zaman başlayacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası nerede oynanacak? İşte turnava hakkında bilgiler...

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 24 ülke ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak.

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