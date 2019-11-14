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  • 14.11.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 18:28

Türkiye-İzlanda | A 'ın 11'i belli oldu

A , elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda karşı karşıya geliyor. Mücadele 11'ler belli oldu.

A Milli Takım'ın 11'i belli oldu
elemeleri H Grubu'nda Türkiye-İzlanda karşılaşması için heyecan sürüyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 yolunda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Şampiyonası mücadelesinde son olarak Türkiye, Fransa ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.



İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Kasım Perşembe günü Stadı'nda saat 20.00'deki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

AY-YILDIZLILAR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A , averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

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