EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye-İzlanda karşılaşması için heyecan sürüyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 yolunda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Şampiyonası mücadelesinde son olarak Türkiye, Fransa ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'deki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

AY-YILDIZLILAR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.