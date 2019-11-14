Türkiye Andorra maçı ne zaman oynanacak sorusu İzlanda maçından sonra günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İzlanda maçının sona ermesiyle birlikte futbolseverler Andorra maçı hakkındaki detayları merak ediliyor. Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 H Grubu mücadelesinde İzlanda'nın hemen ardından Andorra'ya konuk olacak. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman oynanacak? EURO 2020 Türkiye Andorra maçı hangi tarihte? İşte o sorunun yanıtı...

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, son maçını Andorra ile yapacak. Andorra - Türkiye maçı 17 Kasım Pazar günü oynanacak. Ay-Yıldızlılar Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek.

Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te oynanacak.