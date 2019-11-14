EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda mücadele edecek. EURO 2020 elemelerinde yoluna tam gaz devam eden A Milli Takımımız bu akşam İzlanda'yı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Son derece önemli olan karşılaşma öncesinde Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından sorgulatılıyor. Peki, Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye-İzlanda maçına dair bilgiler...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü yani bugün Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.