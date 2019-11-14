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  • 14.11.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 19:29

, saat kaçta oynanacak? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-İzlanda karşılaşması için heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 yolunda İzlanda ile mücadele edecek. Son olarak Türkiye, Fransa ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ", saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda mücadele edecek. EURO 2020 elemelerinde yoluna tam gaz devam eden A Milli Takımımız bu akşam İzlanda'yı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Son derece önemli olan karşılaşma öncesinde Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından sorgulatılıyor. Peki, Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye-İzlanda maçına dair bilgiler...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü yani bugün Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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