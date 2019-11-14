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  • 14.11.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 13:02

'da flaş gelişme! Önemli davada erteleme kararı

Son dakika haberine göre 'da yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sonucu açılan dava 21 Şubat 2020'ye ertelendi. Yönetimin aldırdığı tedbir kararının ise devamına karar verildi.

Galatasaray'da ibrasızlık davasına erteleme

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.

NASIL BU NOKTAYA GELİNDİ?
23 Mart'ta yapılan mali kongrede, Cengiz yönetimi mali anlamda ibra edilmiş ancak idari açıdan ibra edilmemişti. Bu gelişmenin ardından yönetim konuyu mahkemeye taşımış ve idari tedbir kararı çıkmıştı. Ancak muhalefetten de karşı davalar gelmişti.

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