"Türkiye grupta kaçınca sırada?" sorusu günün çok araştırılanları arasında bulunuyor. EURO 2020 yolunda tam gaz ilerleyen A Milli Takımımız bu akşam saat 20.00'de Andorra ile karşı karşıya geliyor. Önem derecesi yüksek karşılaşma esnasında futbolseverler EURO 2020 H Grubu puan durumu hakkında araştırma yapıyor. İşte Türkiye'nin grupta kalan maçları...

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU