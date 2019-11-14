Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun, Bayern Münih maçının son bölümünde kas spazmına bağlı olarak yaşadığı sakatlık sonrası ağrılarının devam etmesi nedeniyle Rusya kafilesinde yer almadığı belirtildi.
Fenerbahçe Beko'da De Colo'nun yanı sıra Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı da Rusya deplasmanında olmayacak.
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