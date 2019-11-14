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  • 14.11.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:02

'de sakatlık şoku! Kritik maçta forma giyemeyecek

'nin sezon başında transfer ettiği Fransız basketbolcu 'nun, sarı-lacivertli ekibin 'nde yarın oynayacağı CSKA Moskova deplasmanında forma giyemeyeceği açıklandı.

F.Bahçe'de sakatlık şoku! O maçta forma giyemeyecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun, Bayern Münih maçının son bölümünde kas spazmına bağlı olarak yaşadığı sakatlık sonrası ağrılarının devam etmesi nedeniyle Rusya kafilesinde yer almadığı belirtildi.

Beko'da De Colo'nun yanı sıra Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı da Rusya deplasmanında olmayacak.

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