Yine Diagne yine kriz

Galatasaray'ın sezon başında güç bela Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne yine baş ağrıtmaya başladı... Belçika kulübü, yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle gözden çıkardığı Senegalli forveti geri göndermek için harekete geçti. Brugge'ün 3.3 milyon Euro'ya kiraladığı Diagne için G.Saray'a 900 bin Euro ödeme yaptığı, kalan borcun ise silinmesini istediği öğrenildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bunu kabul etmediği ve "Tüm parayı öderseniz sözleşmeyi fesh ederiz" dediği belirlendi.
- Spor
- 13.11.2019
- Gazete
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