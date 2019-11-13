Yankaya&Ceylan’ın hakemliği bitiyor

TFF hatalı kararlar veren hakemleri affetmiyor. Beşiktaş- Denizlispor maçında verdikleri yanlış kararlar nedeniyle büyük eleştiri alan orta hakem Özgür Yankaya ve VAR hakemi Hakan Ceylan'ın sözleşmelerinin feshedileceği iddia edildi.
TFF'nin 2 hakem hakkında soruşturma başlattığı ve kararı kısa sürede açıklayacağı öne sürüldü.
BAŞKAN ÇEBİ TFF İLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin milli maç arasında TFF'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Çebi'nin bu ziyarette hakem kararlarını şikayet edeceği belirlendi.
TFF'nin 2 hakem hakkında soruşturma başlattığı ve kararı kısa sürede açıklayacağı öne sürüldü.
BAŞKAN ÇEBİ TFF İLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin milli maç arasında TFF'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Çebi'nin bu ziyarette hakem kararlarını şikayet edeceği belirlendi.
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