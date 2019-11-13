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Yankaya&Ceylan’ın hakemliği bitiyor

hatalı kararlar veren hakemleri affetmiyor. - Denizlispor maçında verdikleri yanlış kararlar nedeniyle büyük eleştiri alan orta hakem ve VAR hakemi 'ın sözleşmelerinin feshedileceği iddia edildi.

Yankaya&Ceylan’ın hakemliği bitiyor
TFF hatalı kararlar veren hakemleri affetmiyor. - Denizlispor maçında verdikleri yanlış kararlar nedeniyle büyük eleştiri alan orta hakem ve VAR hakemi 'ın sözleşmelerinin feshedileceği iddia edildi.



'nin 2 hakem hakkında soruşturma başlattığı ve kararı kısa sürede açıklayacağı öne sürüldü.



BAŞKAN ÇEBİ TFF İLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş Başkanı 'nin milli maç arasında TFF'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Çebi'nin bu ziyarette hakem kararlarını şikayet edeceği belirlendi.



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