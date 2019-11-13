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’ten can sıkıcı haber

'de Vedat Muric şoku! Kosovalı oyuncu sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarıldı. F.Bahçe Muric'in tedbir amaçlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, maçında dönme yaşayan Vedat'ın tedavisinin süreceği öğrenildi.

Vedat Muriç’ten can sıkıcı haber
Fener'de Vedat Muric şoku! Kosovalı oyuncu sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarıldı. F.Bahçe Muric'in tedbir amaçlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, maçında dönme yaşayan Vedat'ın tedavisinin süreceği öğrenildi.

2 MAÇTA OYNAMAYACAK
Kosova Milli Takımı'nın en büyük gözdesi Muric, Çekya ve maçlarında olmayacak.

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