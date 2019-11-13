Vedat Muriç’ten can sıkıcı haber

Fener'de Vedat Muric şoku! Kosovalı oyuncu sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarıldı. F.Bahçe Muric'in tedbir amaçlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, Kasımpaşa maçında ayak bileğinde dönme yaşayan Vedat'ın tedavisinin süreceği öğrenildi.
2 MAÇTA OYNAMAYACAK
Kosova Milli Takımı'nın en büyük gözdesi Muric, Çekya ve İngiltere maçlarında olmayacak.
2 MAÇTA OYNAMAYACAK
Kosova Milli Takımı'nın en büyük gözdesi Muric, Çekya ve İngiltere maçlarında olmayacak.
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