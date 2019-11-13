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  • 13.11.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 18:24

maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda?

A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda karşı karşıya gelecek. Önem derecesi yüksek olan karşılaşma öncesi futbolseverler maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye-İzlanda maçına dair bilgiler...

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye-İzlanda karşılaşması için heyecan sürüyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 yolunda İzlanda ile mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası mücadelesinde son olarak Türkiye, Fransa ile 1-1 karşılaşmış ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda? İşte mücadele hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

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