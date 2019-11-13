EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye-İzlanda karşılaşması için heyecan sürüyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 yolunda İzlanda ile mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası mücadelesinde son olarak Türkiye, Fransa ile 1-1 karşılaşmış ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda? İşte mücadele hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.