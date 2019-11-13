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  • 13.11.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 19:40

'da şok! sakatlandı...

A 'ımızda İzlanda mücadelesi öncesi şok bir sakatlık haberi geldi. ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcumuz 'un, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubunda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda son dakika sakatlık şoku yaşanıyor.

ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncumuz , dün yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedenizyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.

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