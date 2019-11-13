Onyekuru için Fransa çıkarması

MONACO

süredir'a geri döneceği konuşulankonusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Nijeryalı yıldızın menajerigeçtiğimiz hafta'agelmiş veİdari Menajeriilebir araya gelmişti.'danolumlu yanıt alanbu kez'ya gitmeye hazırlanıyor.'ın kısa süre içindekulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.Monaco kulübünün şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.