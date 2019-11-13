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Milli Takım taktik çalıştı

A dün Riva'da gerçekleştirilen idmanla İzlanda maçının hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki idmanda Ay-Yıldızlılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden ve , antrenman sahasında takımdan ayrı olarak kendileri için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Milliler son idmanını bugün yapacak.

Milli Takım taktik çalıştı
A Milli Takımımız dün Riva'da gerçekleştirilen idmanla İzlanda maçının hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki idmanda Ay-Yıldızlılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden ve , antrenman sahasında takımdan ayrı olarak kendileri için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Milliler son idmanını bugün yapacak.



ŞENOL GÜNEŞ 6 PUAN İSTİYOR
İzlanda maçı öncesi bugün bir basın toplantısı yapacak olan Şenol Güneş liderlikten başka birşey düşünmüyor. Başarılı hoca takımını bu şekilde motive ediyor.



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