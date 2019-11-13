Milli Takım taktik çalıştı

A Milli Takımımız dün Riva'da gerçekleştirilen idmanla İzlanda maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Ay-Yıldızlılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, antrenman sahasında takımdan ayrı olarak kendileri için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Milliler son idmanını bugün yapacak.
ŞENOL GÜNEŞ 6 PUAN İSTİYOR
İzlanda maçı öncesi bugün bir basın toplantısı yapacak olan Şenol Güneş liderlikten başka birşey düşünmüyor. Başarılı hoca takımını bu şekilde motive ediyor.
ŞENOL GÜNEŞ 6 PUAN İSTİYOR
İzlanda maçı öncesi bugün bir basın toplantısı yapacak olan Şenol Güneş liderlikten başka birşey düşünmüyor. Başarılı hoca takımını bu şekilde motive ediyor.
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