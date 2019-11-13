Dünya futbolunun en önemli iki takımı Real Madrid ve Barcelona, Ocak ayında Arabistan'da olacak… Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında varılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek. İspanya'da 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi Valencia, lig ikincisi Atletico Madrid ve lig üçüncüsü Real Madrid'in katılacağı 2020 İspanya Süper Kupası müsabakaları, final four şeklinde 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde kentinde yapılacak.
EL CLASICO İSTİYORLAR
Kupada Valencia- Real Madrid 8 Ocak, Barcelona- Atletico Madrid maçı ise 9 Ocak'ta oynanacak. Kazananlar, 12 Ocak'ta final oynayacak.
EL CLASICO İSTİYORLAR
Kupada Valencia- Real Madrid 8 Ocak, Barcelona- Atletico Madrid maçı ise 9 Ocak'ta oynanacak. Kazananlar, 12 Ocak'ta final oynayacak.
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