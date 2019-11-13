Fenerbahçe’nin zorlu trafiği

F.Bahçe için ilk yarının son 6 maçı zorlu geçecek. Kanarya bu süreçte 4 deplasmana çıkarken 2 iç saha maçı yapacak. Yeni Malatya, Göztepe, Sivas ve Ç.Rize ile deplasmanda oynayacak olan Kanarya evinde G.Birliği ve Beşiktaş ile karşılaşacak.
F.BAHÇE TOPBAŞI YAPTI
Kanarya 3 günlük iznin aranın ardından dün topbaşı yaptı. Sakatlığı geçen Rami, takımla çalıştı.
F.BAHÇE TOPBAŞI YAPTI
Kanarya 3 günlük iznin aranın ardından dün topbaşı yaptı. Sakatlığı geçen Rami, takımla çalıştı.
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