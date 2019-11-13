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deplasmanındaki uyla alkış alan fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için ekstra çalışıyor. sol bekin özel bir program eşliğinde idman yapacağı öğrenildi.

Emre Taşdemir’e özel program
Gaziantep deplasmanındaki uyla alkış alan Emre Taşdemir fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için ekstra çalışıyor. sol bekin özel bir program eşliğinde idman yapacağı öğrenildi.

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