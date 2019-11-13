Emre Taşdemir’e özel program

Gaziantep deplasmanındaki futboluyla alkış alan Emre Taşdemir fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için ekstra çalışıyor. Genç sol bekin özel bir program eşliğinde idman yapacağı öğrenildi. Gaziantep deplasmanındaki futboluyla alkış alan Emre Taşdemir fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için ekstra çalışıyor. Genç sol bekin özel bir program eşliğinde idman yapacağı öğrenildi.
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