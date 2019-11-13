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Çifte iddiası

Takımın en çok tartışılan isimlerinden biri olan ve devre arası gönderileceği konuşulan Younes için çifte iddia geldi... basını, ve 'nin Faslı futbolcuyu etmek için harekete geçtiğini yazdı. İki kulübün de ara transfer döneminde 'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı da iddialar arasında.

Çifte Belhanda iddiası
Takımın en çok tartışılan isimlerinden biri olan ve devre arası gönderileceği konuşulan Younes Belhanda için çifte iddia geldi... Suudi Arabistan basını, Al Ittihad ve Al Ahli'nin Faslı futbolcuyu etmek için harekete geçtiğini yazdı. İki kulübün de ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı da iddialar arasında.

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