Çifte Belhanda iddiası

Takımın en çok tartışılan isimlerinden biri olan ve devre arası gönderileceği konuşulan Younes Belhanda için çifte iddia geldi... Suudi Arabistan basını, Al Ittihad ve Al Ahli'nin Faslı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. İki kulübün de ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı da iddialar arasında.
- Spor
- 13.11.2019
- Gazete
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