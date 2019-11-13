Çağlar söyüncü’ye Arsenal kancası

Leicester City'deki futboluyla Premier Lig'in en iyi stoperleri arasına giren Çağlar Söyüncü'ye dev bir talip çıktı.
RESMİ TEKLİF DEVRE ARASI
İngiliz basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Arsenal, milli yıldızımızı listesine aldı. Londra kulübünün devre arası resmi teklif yapması bekleniyor.
RESMİ TEKLİF DEVRE ARASI
İngiliz basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Arsenal, milli yıldızımızı listesine aldı. Londra kulübünün devre arası resmi teklif yapması bekleniyor.
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