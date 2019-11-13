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İngiliz basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan , milli yıldızımızı listesine aldı. kulübünün devre arası resmi teklif yapması bekleniyor.

Çağlar söyüncü’ye Arsenal kancası
Leicester City'deki futboluyla Premier Lig'in en iyi stoperleri arasına giren Çağlar Söyüncü'ye dev bir talip çıktı.

RESMİ TEKLİF DEVRE ARASI
İngiliz basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Arsenal, milli yıldızımızı listesine aldı. Londra kulübünün devre arası resmi teklif yapması bekleniyor.

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