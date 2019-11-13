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'ta Ocak ayında Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve ’le yollar ayrılacak

'ta yol haritası belirlendi. Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan Ocak ayında yapılacak leri planlarken diğer taraftan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor. Performansları beğenilmeyen Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve ’le yollar ayrılacak.

Ocak’ta 5 yolcu var
Beşiktaş'ta yol haritası belirlendi. Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan Ocak ayında yapılacak leri planlarken diğer taraftan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.




Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve Muhayer'le yolların ayrılması planlanıyor.



TORUNOĞULLARI DEVREDE
Ancak Lens ve Oğuzhan gibi isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olması yönetimi düşündürüyor. sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın bir çıkış yolu aradığı öğrenildi. Bu oyuncularla ligin 2. yarısında yola devam edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.



'a geldiğinden bu yana vasat bir görüntü çizen Lens istenmiyor.



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