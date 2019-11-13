Beşiktaş'ta yol haritası belirlendi. Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan Ocak ayında yapılacak transferleri planlarken diğer taraftan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.
Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve Muhayer'le yolların ayrılması planlanıyor.
TORUNOĞULLARI DEVREDE
Ancak Lens ve Oğuzhan gibi isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olması yönetimi düşündürüyor. Futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın bir çıkış yolu aradığı öğrenildi. Bu oyuncularla ligin 2. yarısında yola devam edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana vasat bir görüntü çizen Lens istenmiyor.
Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve Muhayer'le yolların ayrılması planlanıyor.
TORUNOĞULLARI DEVREDE
Ancak Lens ve Oğuzhan gibi isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olması yönetimi düşündürüyor. Futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın bir çıkış yolu aradığı öğrenildi. Bu oyuncularla ligin 2. yarısında yola devam edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana vasat bir görüntü çizen Lens istenmiyor.
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