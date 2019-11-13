Ankaragücü Kaplan’la Haziran’a kadar anlaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de geride kalan 11 hafta sonunda 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı. Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Kaplan'a başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz" dendi.
ANTALYA'DA KORKMAZ DÖNEMİ SONA ERDİ
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Korkmaz, Kırmızı-Beyazlı kulübe veda etti. Ligde 11 haftada 11 puan toplayan Akdeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.
HEDEFLERİM ÇOK BÜYÜK
G.Saray'a attığı golden sonra dikkatleri üstüne çeken Umut Nayir, "Hedeflerim büyük. Beşiktaş'ta yıldız olmak istiyorum" dedi.
BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
Beşıktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında evinde Falco'yu 25 sayı farkla 74-49 yendi. Kartal böylelikle gruptaki 2. galibiyetini elde etti.
ARSENAL'DE ROTA ARTETA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle koltuğu sallantıda olan menajer Unai Emery'nin yerine Mikel Arteta ismi anılmaya başlandı.
ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'de Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-0, VakıfBank-Karayolları: 3-0, Beylikdüzü V.İ-Nilüfer Bld: 0-3, THY-G.Saray: 2-3.
ERSUN YANAL'A GÖZ OPERASYONU
F.Bahçe'nin hocası Ersun Yanal gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi. Yanal'ın birkaç gün istirahat edeceği açıklandı.
MAX KRUSE GERİ DÖNÜYOR
Dubai'deki tedavisi sona eren F.Bahçe Max Kruse, Instagram'dan bir mesaj paylaştı. Alman yıldız, "İstanbul'a döneceğim için mutluyum" dedi.
AHMET'TEN MUTLUSU YOK
Rize ve Gaziantep maçlarında ilk 11'de oynayan Ahmet Çalık'ın keyfi yerinde. Tecrübeli yıldız, "Formayı bir daha bırakmam" dedi
AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Fatih Terim'in hakkında "Gönderilsin" raporu verdiği Nagatomo sıkıntı çıkaracak. Japon yıldızın G.Saray'dan ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.
ANTALYA'DA KORKMAZ DÖNEMİ SONA ERDİ
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Korkmaz, Kırmızı-Beyazlı kulübe veda etti. Ligde 11 haftada 11 puan toplayan Akdeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.
HEDEFLERİM ÇOK BÜYÜK
G.Saray'a attığı golden sonra dikkatleri üstüne çeken Umut Nayir, "Hedeflerim büyük. Beşiktaş'ta yıldız olmak istiyorum" dedi.
BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
Beşıktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında evinde Falco'yu 25 sayı farkla 74-49 yendi. Kartal böylelikle gruptaki 2. galibiyetini elde etti.
ARSENAL'DE ROTA ARTETA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle koltuğu sallantıda olan menajer Unai Emery'nin yerine Mikel Arteta ismi anılmaya başlandı.
ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'de Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-0, VakıfBank-Karayolları: 3-0, Beylikdüzü V.İ-Nilüfer Bld: 0-3, THY-G.Saray: 2-3.
ERSUN YANAL'A GÖZ OPERASYONU
F.Bahçe'nin hocası Ersun Yanal gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi. Yanal'ın birkaç gün istirahat edeceği açıklandı.
MAX KRUSE GERİ DÖNÜYOR
Dubai'deki tedavisi sona eren F.Bahçe Max Kruse, Instagram'dan bir mesaj paylaştı. Alman yıldız, "İstanbul'a döneceğim için mutluyum" dedi.
AHMET'TEN MUTLUSU YOK
Rize ve Gaziantep maçlarında ilk 11'de oynayan Ahmet Çalık'ın keyfi yerinde. Tecrübeli yıldız, "Formayı bir daha bırakmam" dedi
AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Fatih Terim'in hakkında "Gönderilsin" raporu verdiği Nagatomo sıkıntı çıkaracak. Japon yıldızın G.Saray'dan ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.
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