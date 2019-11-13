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7’nci Merit Açık’ta şampiyon Johanni

41 ülkeden 534 oyuncunun katıldığı, dünyanın en büyük modern tavla turnuvası olan "7'nci Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası"nı Alman Harald Johanni kazandı. Şampiyon Johanni 62 bin euro'luk büyük ödülün sahibi oldu. Dağıtılan toplam ödül miktarı ise 472 bin euro'yu buldu.

7’nci Merit Açık’ta şampiyon Johanni
41 ülkeden 534 oyuncunun katıldığı, dünyanın en büyük modern tavla turnuvası olan "7'nci Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası"nı Alman Harald Johanni kazandı. Şampiyon Johanni 62 bin euro'luk büyük ödülün sahibi oldu. Dağıtılan toplam ödül miktarı ise 472 bin euro'yu buldu.

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