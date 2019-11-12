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lu yönetici 'den yaylım ateşi! "Bizi sokağa dökmek istiyorlar"

lu yönetici maçının hakemi Abdulkadir Bigten’e tepki gösterdi. Güven, “Bizi sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istiyorlar” diye konuştu.

Bizi sokağa dökmek istiyorlar
Sertaç Güven'den yaylım ateşi... Trabzonsporlu yönetici Alanyaspor maçının hakemi 'e tepki gösterdi. Sezon başından bu yana kendilerine planlı ve organize bir eylem yapıldığını söyleyen Güven, "Hakem yönetiminin karşılığı lular'ı sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istiyorlar" dedi.



HER ŞEY PLANLI
Abdulkadir Bitigen'in maçlarına atanmasının başlı başına bir plan olduğunu ifade eden Bitigen, "Trabzonspor bir karanlığa hapsedilmek isteniyor" ifadesini kullandı.



"HAKEMİ DE ALANYA'YI DA YENDİK"
Trabzon yerel basını Alanyaspor önünde aldıkları galibiyete geniş yer verdi. Taka gazetesi, "Alayına isyan, zirveye selam" başlığı atarken hem hakemi hem de 'u yendiklerini vurguladı. Kuzey Ekspres, "Fırtına söktü aldı", Son Nokta, "Hakemi de Alanya'yı da yendik" başlığı attı.



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