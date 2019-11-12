Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.



Bülent Korkmaz ayrılığı Instagram adresinden duyuran deneyimli hoca şu açıklamaları yaptı:

Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler.





ANTALYASPOR YALANLAMIŞTI

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda Antalyaspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.