Potada temsilcilerimiz zorlu maçlara çıkacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Erkek Basketbol takımlarımız Avrupa'da sahne alıyor... Eurocup'ta Darüşşafaka 22.45'te Nanterre'ye konuk olacak. FİBA Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız zorlu maçlara çıkacak. Beşiktaş 20.00'de Szombathely'i ağırlayacak. Bandırma BK ise deplasmanda Rasta Vechda ile karşılaşacak.

Erkek Basketbol takımlarımız Avrupa'da sahne alıyor... Eurocup'ta Darüşşafaka 22.45'te Nanterre'ye konuk olacak. FİBA Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız zorlu maçlara çıkacak. Beşiktaş 20.00'de Szombathely'i ağırlayacak. Bandırma BK ise deplasmanda Rasta Vechda ile karşılaşacak.



SPORCULARIMIZIN DURUŞU HEPİMİZE GURUR YAŞATTI

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Bakan Kasapoğlu, "Sporcular kazandıkları şampiyonlukları Mehmetçiğimize armağan ederek Türkiye'ye tarifsiz sevinçler yaşattı. Bu milli duruş gurur verici" ifadesini kullandı.



SPOR TOTO, HALKBANK'I 3-1'LİK SKORLA DEVİRDİ

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk setini Halkbank 25-13 önde kapatmayı başardı. Ancak ondan sonraki setlerde üstünlüğünü ele alan Spor Toto, bu setleri 25-23, 30-28 ve 28-26 önde kapatarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.



DİYADİN'LE YOLLAR AYRILDI

A nkaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Başkan Fatih Mert, yeni teknik direktöre yarına kadar karar vereceklerini söyledi.



GÜMÜŞLÜKSPOR'A YENİ SPONSOR

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlükspor'a saat firması sponsor oldu. Arıkan Saat'in bünyesinde bulunan Quantum, amatörlere destek amacıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.



UKRAYNA'YA KAYBETTİK

A MİLLİ Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'ya 4-0 yenildi. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Ukrayna'nın gollerini Khimych, Apanashchenko, Basanska ve Kravets attı.



FEDERER THİEM'E KAYBETTİ

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Dominic Thiem, Roger Federer'i 2-0 yendi. Thiem iki seti de 7-5'lik skorla kazandı.



DOUGLAS'DAN MÜJDELİ HABER

Sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Douglas'ın Konyaspor ile oynanacak maça yetişeceği öğrenildi. Bu gelişme teknik heyeti sevindirdi.



SON 8 SEZONUN EN İYİSİ

T rabzonspor Alanyaspor'u yenerek puanını 19'a çıkarırken 11. hafta itibarıyla 2011-12 sezonundan sonra en iyi performansını sergiledi. Bordo-Mavililer ayrıca son 9 sezonda en golcü ikinci dönemini de yaşadı.



FIRTINA'DA 4 GÜN İZİN

Trabzonsporlu futbolculara 4 günlük izin verildi. Bordo-Mavililer Ankaragücü ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Cuma günü başlayacak.

