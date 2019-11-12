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’ta oynayan komşusu için ’e diyaliz ünitesi bağışladı

’ta oynayan , 'daki komşusu komşusu için ’e diyaliz ünitesi bağışladı. Halk "Allah razı olsun. Hastaneyi ayağımıza getirdi" diye konuştu.

Emre 'Can'
Genç futbolcunun 'daki komşusu Aysel Önüç böbrek hastası oldu. Cihaz eksikliğinden memleketine gidemediğini duyurdu. Genç futbolcu da parasını verip Kiğı'ya diyaliz ünitesi kurdurdu.

Halk "Allah razı olsun. Hastaneyi ayağımıza getirdi" diye konuştu.



, 'a teşekkür etti.



Cihazın değeri 400 bin TL


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