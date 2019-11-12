Genç futbolcunun Almanya'daki komşusu Aysel Önüç böbrek hastası oldu. Cihaz eksikliğinden memleketine gidemediğini duyurdu. Genç futbolcu da parasını verip Kiğı'ya diyaliz ünitesi kurdurdu.
Halk "Allah razı olsun. Hastaneyi ayağımıza getirdi" diye konuştu.
Aysel Önüç, Emre Can'a teşekkür etti.
Cihazın değeri 400 bin TL
Halk "Allah razı olsun. Hastaneyi ayağımıza getirdi" diye konuştu.
Aysel Önüç, Emre Can'a teşekkür etti.
Cihazın değeri 400 bin TL
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