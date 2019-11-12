Bugünkü
Takvim

’u istiyor!

'nin lı yıldızı 'a talip çıktı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden 'nin Jailson'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Jailson’u Fluminense istiyor!
F.Bahçe'nin Sambacı yıldızı Jailson'a talip çıktı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden 'nin 'u transfer etmek istediği öğrenildi. basını da tecrübeli oyuncunun ülkesine dönmek istediğini yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriJailson’u Fluminense istiyor!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri