Cimbom'un yıldızı Falcao'dan "Çok çalışıyorum" mesajı 12.11.2019 20:43

Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle tartışmaların odağı olan yıldız futbolcu Radamel Falcao'dan bir paylaşım geldi. Kolombiyalı golcü sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 'çok çalışıyorum' mesajı verdi.

Yaklaşık 1,5 aydır resmi maçta Galatasaray forması giymeyen ve taraftarın tepkisine neden olan yıldız futbolcu Radamel Falcao'dan yeni bir paylaşım geldi.Kolombiyalı golcü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bireysel idmanlara başladığını ve sıkı çalıştığını takipçileriyle paylaştı.