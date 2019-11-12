Beşiktaş son 3 maçta 9 puan toplarken Karius performansıyla takımının kurtarıcısı oldu. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca Antalya deplasmanında kalesinde gol gören Alman kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Siyah-Beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli rol oynadı. Antalyaspor maçında Serdar Özkan'ın şutuna geçit vermeyen Karius Denizlispor maçında da kritik kurtarışlar yaptı.
YÖNETİM LİVERPOOL'LA GÖRÜŞECEK
Denizlispor önünde Rodallega'nın kullandığı serbest atışta kurtarışıyla galibiyette büyük rol oynayan Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Karius'un performansı nedeniyle Alman kalecinin bonservisini almak için Liverpool'la görüşeceği öğrenildi.
YÖNETİM LİVERPOOL'LA GÖRÜŞECEK
Denizlispor önünde Rodallega'nın kullandığı serbest atışta kurtarışıyla galibiyette büyük rol oynayan Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Karius'un performansı nedeniyle Alman kalecinin bonservisini almak için Liverpool'la görüşeceği öğrenildi.
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