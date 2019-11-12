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'ta harekatı! Yönetim ’la görüşecek...

son 3 maçta 9 puan toplarken performansıyla takımının kurtarıcısı oldu. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca deplasmanında kalesinde gol gören Alman kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Siyah-Beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli rol oynadı. Yönetim, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Karius için şimdiden ’la görüşecek

Kartal’dan Karius harekatı
Beşiktaş son 3 maçta 9 puan toplarken Karius performansıyla takımının kurtarıcısı oldu. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca Antalya deplasmanında kalesinde gol gören Alman kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Siyah-Beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli rol oynadı. Antalyaspor maçında Serdar Özkan'ın şutuna geçit vermeyen Karius Denizlispor maçında da kritik kurtarışlar yaptı.



YÖNETİM LİVERPOOL'LA GÖRÜŞECEK
Denizlispor önünde Rodallega'nın kullandığı serbest atışta kurtarışıyla galibiyette büyük rol oynayan 'un 'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Karius'un performansı nedeniyle Alman kalecinin bonservisini almak için 'la görüşeceği öğrenildi.

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