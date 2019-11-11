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  • 11.11.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:14

'da flaş seçim kararı

'da bir süredir devam eden "seçim bilmecesi" son buluyor. Galatasaray yönetimi, 2019 Mart Genel Kurulu'nda çıkan idari ibrasızlık kararına tedbir koydurmuştu. Son gelen bilgilere göre davanın görüldüğü İstanbul Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nde "seçime gidin" kararı çıktı.

yönetiminden 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay mahkemeye başvurup, 2019 Mart Genel Kurulu'nda çıkan idari ibrasızlık kararına tedbir koydurmuştu. Mahkeme de tedbirin devamına karar vermişti. Son gelen bilgilere göre İstanbul Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nde "seçime gidin" kararı çıktı. Fakat şöyle bir maddeyle beraber: Seçme ve seçilme haklarının saklı kalması şartıyla. Yani davacılar yönünden tedbirin devamı... Davacılar ise Albayrak ile Günay. Davacılar arasında başkan bulunmadığı için seçime girememe tehlikesi konuşuluyor. Cengiz'in aday olması için hukukçular konuyu A'dan Z'ye inceliyor.

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