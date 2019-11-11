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Şampiyon Hatton

THY ana sponsorluğunda 'nde gerçekleştirilen Open golf turnuvasında, İngiliz birinciliği elde etti. Turnuvanın ardından düzenlenen törende şampiyonluğa ulaşan Tyrrell Hatton'a ödülünü, verdi. Şampiyonada dünyaca ünlü golfçüler, 'ün ölüm yıldınömü için saygı duruşunda bulundular.

Şampiyon Hatton
THY ana sponsorluğunda 'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open golf turnuvasında, İngiliz Tyrrell Hatton birinciliği elde etti. Turnuvanın ardından düzenlenen törende şampiyonluğa ulaşan Tyrrell Hatton'a ödülünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Şampiyonada dünyaca ünlü golfçüler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldınömü için saygı duruşunda bulundular.

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