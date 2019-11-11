Şampiyon Hatton

THY ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open golf turnuvasında, İngiliz Tyrrell Hatton birinciliği elde etti. Turnuvanın ardından düzenlenen törende şampiyonluğa ulaşan Tyrrell Hatton'a ödülünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Şampiyonada dünyaca ünlü golfçüler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldınömü için saygı duruşunda bulundular.
- Spor
- 11.11.2019
- Gazete
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