Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, oğlunun gelecek için güzel bir örnek olduğunu söyledi.
- Spor
- 11.11.2019
- Gazete
Kayserili Messi
Kayserispor'un 15 yaşındaki yıldızı Emre Demir, G.Birliği maçında attığı golle Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu. PSG altyapısında eğitim gören ve Barcelona tarafından takip edilen genç yıldız için sosyal medyada "İşte yeni Türk Messi" yorumları yapıldı.
Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, oğlunun gelecek için güzel bir örnek olduğunu söyledi.
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