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Kayserili Messi

'un 15 yaşındaki yıldızı Demir, G.Birliği maçında attığı golle 'de gol atan en genç isim oldu. altyapısında eğitim gören ve tarafından takip edilen genç yıldız için "İşte yeni " yorumları yapıldı.




Demir'in babası Hayrettin Demir, oğlunun gelecek için güzel bir örnek olduğunu söyledi.



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