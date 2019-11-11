G.Saray'a büyük şok... Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı Sarı- Kırmızılılar'da bir diğer santrfor Florin Andone de sakatlık geçirdi. G.Antep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Andone'nin ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
ÖNEMLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Andone, ligde Başakşehir, Trabzon (d), Alanya, A.Gücü, Göztepe (d), Antalya maçlarını kaçıracak. Devler Ligi'nde ise Brugge ve PSG maçlarında forma giyemeyecek.
FALCAO'NUN DÖNÜŞÜ BELİRSİZ
G.Saray'da Florin Andone'nin sakatlığı sonrası gözler Kolombiyalı yıldız Falcao'ya çevrildi. Ancak onun ne zaman sahalara döneceği tahmin edilemiyor.
ÖNEMLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Andone, ligde Başakşehir, Trabzon (d), Alanya, A.Gücü, Göztepe (d), Antalya maçlarını kaçıracak. Devler Ligi'nde ise Brugge ve PSG maçlarında forma giyemeyecek.
FALCAO'NUN DÖNÜŞÜ BELİRSİZ
G.Saray'da Florin Andone'nin sakatlığı sonrası gözler Kolombiyalı yıldız Falcao'ya çevrildi. Ancak onun ne zaman sahalara döneceği tahmin edilemiyor.
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