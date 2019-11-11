Beşiktaş evinde Denizli'yi yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. 27'de Adem Ljajic, dar açıdan da olsa uzak köşeye iyi bir vuruş yaptı. Top az farkla auta çıktı. 29'da Beşiktaşlı Diaby ceza sahası içinde vurdu. Denizli kalecisi Stachowiak gole izin vermedi.
KARİUS MÜKEMMEL ÇIKARDI
34'te Rodallega'nın frikiğini Karius mükemmel çıkardı. 43'te Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz kaleci Stachowiak ile karşı karşı kaldı. Ancak Polonyalı kaleci kalesinde devleşti.
MUSTAFA YUMLU SİPER OLDU
57'de Ljajic, Denizli kalecisi Stachowiak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulumadı. 69'da Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşu kaleciyi geçti. Kale önünde Mustafa çıkardı.
BURAK GOLE ÇOK YAKLAŞTI
71'de N'Koudou müthiş bir vuruşla takımını öne geçirdi. 86. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikte kaleci Stachowiak topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
İKİNCİ YARILARI ÇOK SEVİYOR
Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de evinde attığı 9 golün 8'i ve son 8 golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi. Siyah- Beyazlılar dün de N'Koudou'nun golüyle rakibini yine ikinci yarılarda avladı...
KARİUS MÜKEMMEL ÇIKARDI
34'te Rodallega'nın frikiğini Karius mükemmel çıkardı. 43'te Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz kaleci Stachowiak ile karşı karşı kaldı. Ancak Polonyalı kaleci kalesinde devleşti.
MUSTAFA YUMLU SİPER OLDU
57'de Ljajic, Denizli kalecisi Stachowiak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulumadı. 69'da Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşu kaleciyi geçti. Kale önünde Mustafa çıkardı.
BURAK GOLE ÇOK YAKLAŞTI
71'de N'Koudou müthiş bir vuruşla takımını öne geçirdi. 86. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikte kaleci Stachowiak topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
İKİNCİ YARILARI ÇOK SEVİYOR
Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de evinde attığı 9 golün 8'i ve son 8 golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi. Siyah- Beyazlılar dün de N'Koudou'nun golüyle rakibini yine ikinci yarılarda avladı...
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