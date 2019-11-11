Babel’den Nouma’ya cevap!

Babel, kendisi için 'Gazoz olma efsane ol' diyen Nouma'ya yanıt verdi. Hollandalı, 'Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben' dedi. Babel, kendisi için 'Gazoz olma efsane ol' diyen Nouma'ya yanıt verdi. Hollandalı, 'Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben' dedi.
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