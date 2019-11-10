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  • 10.11.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 18:46

Trabzon'da korkutan sakatlık

Son dakika haberine göre Trabzon'un Alanyaspor'u konuk ettiği maçın uzatma dakikalarında sakatlanan , ambulansla hastaneye götürülüyor.

Trabzonspor'da korkutan sakatlık

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzon, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavili ekipte üzücü bir sakatlık yaşandı.

Fırtına'nın golcü oyuncusu , dakika 90+2'de kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu sakatlık ile birlikte 'da takımdan bir süre ayrı kalacak as oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

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