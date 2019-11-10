Trabzonspor'da korkutan sakatlık

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavili ekipte üzücü bir sakatlık yaşandı.

Fırtına'nın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, dakika 90+2'de kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu sakatlık ile birlikte Trabzonspor'da takımdan bir süre ayrı kalacak as oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.