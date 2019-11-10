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'dan 10 Kasım için özel forma

FK ile oynanan karşılaşmaya Atatürk'ü anan bir formayla çıktı. Formasındaki sponsorun logosu yerine siyah bant üzerine beyaz fontta "Yarınımız Sensin" yazısı yer aldı.

10 Kasım için özel forma
FK ile oynanan karşılaşmaya Atatürk'ü anan bir formayla çıktı. Formasındaki sponsorun logosu yerine siyah bant üzerine beyaz fontta "Yarınımız Sensin" yazısı yer aldı.

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