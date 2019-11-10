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Galatasaray'da 20 maç sonra bek katkısı!

Cimbom genç yıldızın asistiyle 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.

20 maç sonra bek katkısı!
Gaziantep karşısında formsuz Yuto Nagatomo'nun yerine ilk 11'de şans bulan Emre Taşdemir büyük bir hasrete son verdi!.. Genç futbolcu 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin golünü hazırlarken, Galatasaray da tam 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.

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