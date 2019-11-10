Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti. Mücadelenin hemen başında sakatlık yaşayan Rumen golcü Florin Andone ise yerini Ryan Babel'e bırakmıştı.



*Florin Andone

Romanya Milli Takımı'nın İsveç ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan da çıkartılan Andone'den sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de ilk devreyi kapattığı bildirildi.

Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone özellikle Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Rumen golcü, bu sezon çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti.