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Milli Takım kadrosu açıklandı

A 'ın Euro 2020 Elemeleri'nde 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da ise Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. İşte aday karoda yer akan isimler...

Milli Takım kadrosu açıklandı
Milli Takımımız'ın Euro 2020 Elemeleri'nde 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da ise Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. İşte aday kadromuz:


Kaleciler: (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)


Defans: Zeki (Lille), Sangare (Antalya) Çağlar (Leicester), (Düsseldorf), Merih (Juventus), Ozan Kabak (Schalke) (Roma), Umut (Le Havre) Hasan Ali (F.


Orta saha: Efecan Karaca (Alanya), Emre Kılınç (Sivasspor), , (G.Saray), Emre Belözoğlu, , Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir ), Okay Yokuşlu (C.Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz (Roma)


Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), (Beşiktaş),

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