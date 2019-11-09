Milli Takım kadrosu açıklandı

Milli Takımımız'ın Euro 2020 Elemeleri'nde 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da ise Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. İşte aday kadromuz:
Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), Sinan Bolat (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)
Defans: Zeki (Lille), Sangare (Antalya) Çağlar (Leicester), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih (Juventus), Ozan Kabak (Schalke) Mert Çetin (Roma), Umut (Le Havre) Hasan Ali (F.
Orta saha: Efecan Karaca (Alanya), Emre Kılınç (Sivasspor), Ömer Bayram, (G.Saray), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir ), Okay Yokuşlu (C.Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz (Roma)
Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), Burak Yılmaz (Beşiktaş),
Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), Sinan Bolat (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)
Defans: Zeki (Lille), Sangare (Antalya) Çağlar (Leicester), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih (Juventus), Ozan Kabak (Schalke) Mert Çetin (Roma), Umut (Le Havre) Hasan Ali (F.
Orta saha: Efecan Karaca (Alanya), Emre Kılınç (Sivasspor), Ömer Bayram, (G.Saray), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir ), Okay Yokuşlu (C.Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz (Roma)
Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), Burak Yılmaz (Beşiktaş),
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