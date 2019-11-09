PSG maçında penaltı kaçıran Diagne'nin soyunma odasında kaptan Vanaken ile yumruklaştığı iddia edildi. Brugge Teknik Direktörü Clement, Diagne'nin Antwerp maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.
- Spor
- 09.11.2019
- Gazete
Diagne yine olay çıkardı!
PSG maçında penaltı kaçıran Diagne'nin soyunma odasında kaptan Vanaken ile yumruklaştığı iddia edildi. Brugge Teknik Direktörü Clement, Diagne'nin Antwerp maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.
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