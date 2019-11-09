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yine olay çıkardı!

maçında penaltı kaçıran 'nin soyunma odasında kaptan Vanaken ile yumruklaştığı iddia edildi. , Diagne'nin Antwerp maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Diagne yine olay çıkardı!
PSG maçında penaltı kaçıran Diagne'nin soyunma odasında kaptan Vanaken ile yumruklaştığı iddia edildi. Brugge Teknik Direktörü Clement, Diagne'nin Antwerp maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.

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