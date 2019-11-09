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, ve Caner indirime giderlerse 2 yıllık sözleşme imzalanacak

Yönetim, sözleşmesi sona erecek olan , ve ile Aralık’ta masaya oturacak. İndirime giderlerse 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

İndirim yap imzayı at
Beşiktaş'ın 3 önemli oyuncusu Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim 3 oyuncusuyla Aralık ayında masaya oturacak.



HEM İNDİRİM HEM TL
Burak, Caner ve Gökhan ücretlerinde indirme gider ve paralarını TL üzerinden almayı kabul ederse 3 oyuncuyla da 2'şer yıllık yeni sözleşme imzalanacak.



GÖRÜŞME ARALIK'TA
Şu anda Burak 2.5 milyon Euro, Caner 1 milyon 750 bin Euro, Gökhan ise 1 milyon 700 bin Euro alıyor. Yeni rakam bunlardan düşük olacak.

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