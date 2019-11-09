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Aslan’ın yara sarma maçı

deplasmanında çok ağır bir yenilgi alan lige dönüyor... Sarı-Kırmızılılar 20.00'de deplasmanına çıkacak. Terim'in 'da 11'de oynattığı Marcao, , , Feghouli ve Babel'i yedek bırakması bekleniyor. ise sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

Aslan’ın yara sarma maçı
Real Madrid deplasmanında çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray lige dönüyor... Sarı-Kırmızılılar 20.00'de Gaziantep deplasmanına çıkacak. Terim'in İspanya'da 11'de oynattığı Marcao, Nagatomo, Seri, Feghouli ve Babel'i yedek bırakması bekleniyor. Nzonzi ise sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

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G.Saray'da sol topuğunda ağrı hisseden Younes , FK maçında forma giyemeyecek. Yerine Ömer oynayacak.

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