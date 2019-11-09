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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: 2022 final olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. İnşallah 'nda oluruz. 2022 benim için final olacak" dedi.

2022 final olacak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul etkinliğinde konuştu. Güneş, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak" dedi. Güneş'in bu sözleri emeklilik için sinyal olarak değerlendirildi.

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