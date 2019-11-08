Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık transfer dedikodularına karışan başarılı oyuncu, "Adımı Fenerbahçe tarihine yazdırmak istiyorum. Hedeflediğim şampiyonluklara ulaştıktan sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda hayalim Premier Lig'de oynamak" diye konuştu.
FENERBAHÇE ÇOCUKLUK AŞKIM
Vedat "Çocukluğumdam bu yana aşık olduğum kulüpteyim. Çok mutulyum" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE ÇOCUKLUK AŞKIM
Vedat "Çocukluğumdam bu yana aşık olduğum kulüpteyim. Çok mutulyum" ifadelerini kullandı.
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