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li Vedat Muric: Hayalimde var

'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muric, “Adımı Fenerbahçe tarihine yazdırmak isterim. Sonarsında kulübümün menfaatleri doğrultusunda hayalimde var” dedi.

Vedat: Sadece Premier Lig
'nin Kosovalı yıldızı önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık transfer dedikodularına karışan başarılı oyuncu, "Adımı Fenerbahçe tarihine yazdırmak istiyorum. Hedeflediğim şampiyonluklara ulaştıktan sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda hayalim 'de oynamak" diye konuştu.

FENERBAHÇE ÇOCUKLUK AŞKIM
Vedat "Çocukluğumdam bu yana aşık olduğum kulüpteyim. Çok mutulyum" ifadelerini kullandı.

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