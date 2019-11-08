F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
WENGER GÖZ KIRPTI
Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, teknik direktörlük için isminin anıldığı Almanya kulübü Bayern Münih ile görüşme fırsatını reddedemeyeceğini açıkladı. Açıklama büyük yankı buldu.
YALÇIN'A 4 MAÇ CEZA
PFDK, Kasımpaşa maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç ceza verdi. Yalçın ayırca 26 bin TL para cezasına çarptırıldı
FENER'E EMRE ŞOKU
Kasığında zorlanma tespit edilen F.Bahçeli Emre Belözoğlu'nun 15 gün forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu haber şok etkisi yarattı.
FURKAN'DAN 6 SAYI
NBA'de Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 24 dakika sürede 6 sayı, 3 ribaund üretti.
EFES FARKLI KAZANDI
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 7. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 86-67 yendi. Lacivert- Beyazlılar bu sonuçla 7. hafta sonunda 5. galibiyetini elde etmiş oldu.
GOLFTE BÜYÜK ŞÖLEN
Turkish Airlines Open'da İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab 65 vuruşla liderliği paylaştı. Turnuvadaki tek Türk amatör golfçü Taner Yamaç ilk raundu 72 vuruşla bitirdi.
DİŞİ KARTAL KAZANDI
EUROCUP Kadınlar'da Beşiktaş konuk ettiği Sp.Vidnoje'yi 102-95 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın normal süresi 90-90 sona erdi. Botaş ise deplasmanda Elitzur'u 78-70 mağlup etti.
WENGER GÖZ KIRPTI
Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, teknik direktörlük için isminin anıldığı Almanya kulübü Bayern Münih ile görüşme fırsatını reddedemeyeceğini açıkladı. Açıklama büyük yankı buldu.
YALÇIN'A 4 MAÇ CEZA
PFDK, Kasımpaşa maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç ceza verdi. Yalçın ayırca 26 bin TL para cezasına çarptırıldı
FENER'E EMRE ŞOKU
Kasığında zorlanma tespit edilen F.Bahçeli Emre Belözoğlu'nun 15 gün forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu haber şok etkisi yarattı.
FURKAN'DAN 6 SAYI
NBA'de Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 24 dakika sürede 6 sayı, 3 ribaund üretti.
EFES FARKLI KAZANDI
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 7. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 86-67 yendi. Lacivert- Beyazlılar bu sonuçla 7. hafta sonunda 5. galibiyetini elde etmiş oldu.
GOLFTE BÜYÜK ŞÖLEN
Turkish Airlines Open'da İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab 65 vuruşla liderliği paylaştı. Turnuvadaki tek Türk amatör golfçü Taner Yamaç ilk raundu 72 vuruşla bitirdi.
DİŞİ KARTAL KAZANDI
EUROCUP Kadınlar'da Beşiktaş konuk ettiği Sp.Vidnoje'yi 102-95 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın normal süresi 90-90 sona erdi. Botaş ise deplasmanda Elitzur'u 78-70 mağlup etti.
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