Kartal UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti. Temsilcimiz K Grubu'nda 4. maçında Portekiz ekibi Braga'ya 3-1 yenildi. Maçın 6. dakikasında Horta'nın ortasında Domagoj Vida ters bir vuruş yaptı. Ancak Karius topu kontrol etmeyi başardı. Ev sahibi ekip Braga 14. dakikada Paulinho ile 1-0 öne geçti.
TYLER BOYD DENGEYİ GETİRDİ
Maçın 29. dakikasında Tyler Boyd skora denge getirdi: 1-1. 37'de Paulinho bir kez daha sahne aldı ve Braga'yı 2-1 öne geçirdi. 40'da Braga defansında oluşan karambolden yararlanamadık. 44'te Lens kırmızı kart gördü. Devre 2-1 sona erdi.
EDUARDO FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarının 52. dakikasında Fransergio'nun kafa vuruşunda top auta çıktı. 78'de Güven'in şutunu kaleci kornere attı. 81'de Eduardo farkı ikiye çıkardı. 3-1. Böylece Braga maçı 3-1 kazandı.
HAKEM SKANDALI
44'te Lens'e kırmızı kart gösteren Litvanyalı hakem, Beşiktaş'ın penaltısını da es geçti.
Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı maçta hakem skandalı yaşandı... Karşılaşmanın 44. dakikasında Lens'e haksız bir kırmızı kart gösteren maçın Litvanyalı hakemi Gediminas Mazeika, Siyah-Beyazlılar'ın ilk yarıda Boyd'un kalecinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda penaltıyı da es geçti.
İki kritik kararla Beşiktaş'ı doğrayan Litvanyalı hakemi, Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi.
KIRMIZI KART DENGEYİ BOZDU
Hasta olan Abdullah Avcı'nın yerine Braga deplasmanında Beşiktaş'ta kulübede yer alan Recep Uçar, Lens'in kırmızısının dengeyi bozduğunu söyledi.
Uçar, "Hakeme de söyledim kırmızı kart hatalı bir karardı" ifadelerini kullandı.
KARTAL İLK 11'DE
Beşiktaş'ta Braga maçına genç futbolcu Kartal Yılmaz, kendisine ilk 11'de şans buldu. Kartal'ın mücadelesi taraftardan alkış aldı.
WOLWES 3 PUANI 90'DA KAPTI: 1-0
İngiliz ekibi Bratislava'yı Jimenez'in golüyle devirdi.
Beşiktaş'ın yer aldığı K Grubu'ndaki diğer maçta İngiliz ekibi Wolwes, Çek ekibi Slovan Bratislava'yı 1-0 yendi. Wolwes'in goyünü 90'da Raul Jimenez kaydetti.
TYLER BOYD DENGEYİ GETİRDİ
Maçın 29. dakikasında Tyler Boyd skora denge getirdi: 1-1. 37'de Paulinho bir kez daha sahne aldı ve Braga'yı 2-1 öne geçirdi. 40'da Braga defansında oluşan karambolden yararlanamadık. 44'te Lens kırmızı kart gördü. Devre 2-1 sona erdi.
EDUARDO FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarının 52. dakikasında Fransergio'nun kafa vuruşunda top auta çıktı. 78'de Güven'in şutunu kaleci kornere attı. 81'de Eduardo farkı ikiye çıkardı. 3-1. Böylece Braga maçı 3-1 kazandı.
HAKEM SKANDALI
44'te Lens'e kırmızı kart gösteren Litvanyalı hakem, Beşiktaş'ın penaltısını da es geçti.
Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı maçta hakem skandalı yaşandı... Karşılaşmanın 44. dakikasında Lens'e haksız bir kırmızı kart gösteren maçın Litvanyalı hakemi Gediminas Mazeika, Siyah-Beyazlılar'ın ilk yarıda Boyd'un kalecinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda penaltıyı da es geçti.
İki kritik kararla Beşiktaş'ı doğrayan Litvanyalı hakemi, Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi.
KIRMIZI KART DENGEYİ BOZDU
Hasta olan Abdullah Avcı'nın yerine Braga deplasmanında Beşiktaş'ta kulübede yer alan Recep Uçar, Lens'in kırmızısının dengeyi bozduğunu söyledi.
Uçar, "Hakeme de söyledim kırmızı kart hatalı bir karardı" ifadelerini kullandı.
KARTAL İLK 11'DE
Beşiktaş'ta Braga maçına genç futbolcu Kartal Yılmaz, kendisine ilk 11'de şans buldu. Kartal'ın mücadelesi taraftardan alkış aldı.
WOLWES 3 PUANI 90'DA KAPTI: 1-0
İngiliz ekibi Bratislava'yı Jimenez'in golüyle devirdi.
Beşiktaş'ın yer aldığı K Grubu'ndaki diğer maçta İngiliz ekibi Wolwes, Çek ekibi Slovan Bratislava'yı 1-0 yendi. Wolwes'in goyünü 90'da Raul Jimenez kaydetti.
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